Krieg verstehen: Projekt zum Thema Freundschaft hilft Kita-Kindern in Rothenschirmbach

Ein Projekt in der Kita in Rothenschirmbach befasst sich mit den Themen Freundschaft und Streit. Das soll den Kindern zu helfen, diesen großen Konflikt einzuordnen.

Rothenschirmbach/MZ - Mit Freundschaft und Streit befassen sich die Vorschulkinder derzeit in der Rothenschirmbacher Kindertagesstätte „Borstel“. Wie aktuell dieses Projekt gerade in diesen Tagen sein würde, war bei der Planung so gar nicht vorhersehbar. Aber Kita-Leiterin Anke Rabenhold weiß, dass der Krieg in der Ukraine auch schon die fünf- und sechsjährigen Mädchen und Jungen bewegt.