Klostermansfelder verewigen sich in Festschrift zum Ortsjubiläum

Konrad Peipp mit der Festschrift vor der Klosterkirche, die sich auch in der Publikation wiederfindet.

Klostermansfeld/MZ. - Im Bücherschrank von Konrad Peipp stand schon viele Jahre der Band „Klostermansfeld: In historischen Bildern“. Das Taschenbuch von Autor Armin Basner erschien 1996. Dass sich eines Tages eine Festschrift anlässlich des 1.050. Geburtstages von Klostermansfeld hinzugesellen würde, an deren Herausgabe er maßgeblich beteiligt war, wird Peipp beim ersten Durchblättern des Bildbandes über seinen Heimatort wohl nicht in den Sinn gekommen sein.