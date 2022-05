Klavier-Komiker kommt wieder einmal nach Eisleben

Eisleben/MZ - An einen seiner Aufenthalte in Eisleben erinnert sich Robert Kreis noch heute ganz besonders. „Es war zur Weihnachtszeit, und vor meinem Hotel war ein kleiner Weihnachtsmarkt wie zu alten Zeiten“, erzählt der Musiker, Kabarettist und Schauspieler.

„Das hat mich an meine Kindheit erinnert. Ich war so gerührt.“ Der niederländische Künstler, der auf Java (Indonesien) geboren wurde, lange in Holland gelebt hat und mittlerweile seit fast 15 Jahren Berliner ist, hat bereits mehrfach im Eisleber Theater gespielt. Am kommenden Freitag, 20. Mai, 19.30 Uhr, gastiert er mit seinem neuen Programm „Unkraut vergeht nicht!“ auf der Großen Bühne.

Nächstes Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum

„Mir geht es blendend“, sagt Kreis im Gespräch mit der MZ. Nach der längeren Durststrecke während der Corona-Zeit sei er wieder auf Tour. Der Titel seines neuen Programms beziehe sich auch ein bisschen auf ihn selbst, so der 73-Jährige, der im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert und bis jetzt circa 8.000 Auftritte absolviert hat.

„Das Publikum hält mich jung.“ Und er habe noch einiges vor. „Als Holländer habe ich ja eine wichtige Aufgabe: Ich muss Jopi Heesters ersetzen“ - der bekanntlich 108 Jahre alt geworden ist und bis zuletzt auf der Bühne gestanden hat.

Erinnerung an jüdische Künstler

Seit Anfang der 1980er Jahre hat sich Kreis mit der Wiederentdeckung von Schlagern und kabarettistischen Texten aus der Zeit der Weimarer Republik einen Namen gemacht. Seine Programme spielt er in Theatern, Varietés und auf Kreuzfahrtschiffen, er wird als Conférencier und für Fernsehsendungen engagiert.

Besonders wichtig ist Kreis immer wieder, an die jüdischen Künstler der 1920er und 1930er Jahre zu erinnern, die dann von den Nazis vertrieben oder ermordet wurden. Aus den Nachlässen dieser Künstler, denen das damalige Berlin seinen Weltruhm verdankte, hat er unter anderem sein Programm „Verehrt, verfolgt, vergessen“ gestaltet.

Hochaktuelle Texte

„Es ist eine große Aufgabe für mich, diese Nachlässe zu pflegen“, so Kreis. Zumal die Texte zeitlos und hochaktuell seien. „Und sie haben Niveau.“ Auch für sein neues Programm habe er wieder „Juwelen der Weimarer Unterhaltung“ gefunden, verspricht der „Klavier-Komiker“, als der er mal bezeichnet worden sei. „Ich finde, das passt sehr gut.“

Kreis, der außer einer dreijährigen Bühnenausbildung in Holland auch einen halbjährigen Gastunterricht in Pantomime bei Marcel Marceau und Viviane Sonnenberg in Paris absolviert hat, trat 1973 mit seinem ersten Theaterprogramm in Holland auf.

Im Frühjahr 1983 präsentierte er sein erstes deutsches Soloprogramm. Der WDR wurde auf ihn aufmerksam und lud ihn in die Talkshows mit Alfred Biolek ein - für Kreis der Durchbruch beim breiten Publikum in Deutschland.

Wiederbelebung der Revuen der Weimarer Zeit

Für die Zukunft plant Kreis unter anderem weitere Projekte bei Film und Fernsehen, das Schreiben von Hörbüchern und die Vollendung seiner Biografie. Sein Herzenswunsch sei die Wiederbelebung der Ausstattungsrevuen der Weimarer Zeit, so Kreis.

Karten für das Gastspiel gibt es in der Theaterkasse, Bucherstraße 14, Telefon 03475/ 60 20 70, E-Mail: [email protected], oder an der Abendkasse.