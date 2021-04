Kinderbetreuung: Markus Paschek ist der einzige Tagesvater im Kreis

Tagesmütter sind alltäglich, doch ein Tagesvater, wie Markus Paschek aus Wormsleben es ist, ist eher außergewöhnlich. Von Hause ist der 44-Jährige zwar Industrieelektroniker, hat als erster Tagesvater im Landkreis Mansfeld-Südharz nicht nur seinen Traumberuf gefunden, sondern seine Berufung, wie er deutlich macht.

Doch wie wird man vom Industrieelektroniker eigentlich hauptberuflichen ein Tagespapa? „Das war ein Prozess, der über die Zeit gereift ist“, sagt Paschek und erzählt voller Stolz, dass er und seine Frau Christiane gemeinsam fünf Kinder haben. „Nach der Geburt unseres zweiten Kindes war mir klar, dass ich nicht mehr auf Montage arbeiten kann“, begründet Markus Paschek seinen Schritt.

2009 hing der Familienvater seinen Montage-Beruf an den Nagel

Der im Familienunternehmen arbeitende Familienvater hing seinen Beruf 2009 an den Nagel und ging in Elternzeit. „Ich wollte auch meiner Frau den Rücken freihalten“, sagt er zu seinem Werdegang. Denn seine Frau arbeitet als Oberärztin im Kreißsaal in der Klinik in Sangerhausen. „Es musste also eine Entscheidung her“, erklärt der Vater, der mit seiner Frau zusammen den Entschluss fasste, eine Ausbildung als Tagesvater zu absolvieren. Gesagt, getan. Der Wormslebener belegte Kurse, setzte sich mit dem Jugendamt des Landkreises, was die Pflegeerlaubnis erteilt, zusammen und wurde 2011 offiziell als „Tagespflegeperson“ bestätigt.

Er mietete eine Mehrraumwohnung in der Raismeser Straße in Eisleben. Und schnell war die erste Gruppe zusammen. Insgesamt fünf Kinder im Alter von null bis sechs Jahren darf Markus Paschek betreuen, eine Aufgabe, die ihm von der ersten Minute an Spaß machte, denn durch seine eigenen fünf eigenen Kinder schöpfte er die besten Erfahrungen, wie er sagt.

Bei seiner Arbeit, die genau wie bei einer Kindertagesstätte auf den Säulen der Betreuung, Bildung und Erziehung steht, legt der Tagesvater speziell Wert auf eine familiäre Harmonie in der Kindergruppe.

Tagesvater Markus Paschek legt Wert auf musikalische Früherziehung

Dabei werden die Kinder besonders gefördert, sei es in musikalischer Früherziehung, im Schachspiel oder Ballettunterricht. Ebenso stehen sehr oft Tagesauflüge auf dem Programm, denn, wie Paschek sagt, „kann man mit fünf Kindern mehr unternehmen als mit einer großen Gruppe“. So stehen beispielsweise Besuche auf Bauernhöfen, Naturspielplätzen in Rothenschirmbach oder der Reiterhof in Wormsleben oft auf dem Plan.

Und da es in der Natur am Schönsten sei, verlegt Markus Paschek seine Kinder-Tagespflege auch ab dem kommenden Frühjahr in seinen Wohnort nach Wormsleben, wo die Umbauarbeiten bereits auf Hochtouren laufen. Und dort will er mit den Kindern, die in seiner Obhut sind, viele interessante Stunden verbringen. (mz)