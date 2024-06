Weil es immer weniger katholische Christen in Hedersleben und in der Umgebung gibt, wird das in den 1960er Jahren errichtete Gebäude in der Hauptstraße aufgegeben. Am 22. Juni findet der letzte Gottesdienst dort statt.

Blick in die katholische Kapelle in Hedersleben, in der am Samstag zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert wird.

Hedersleben/MZ. - „Das wird schwer für uns werden“, sagt Maria Prokop. Sie und die anderen Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde in Hedersleben werden am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr, zum letzten Mal einen Gottesdienst in ihrer kleinen Kapelle feiern. Denn weil es immer weniger katholische Christen im Ort und in der Umgebung gibt, wird das in den 1960er Jahren errichtete Gebäude in der Hauptstraße aufgegeben. In der heiligen Messe am Samstag findet die Profanierung (Entweihung) der Kapelle statt.