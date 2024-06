Jugendliche haben in Eisleben an der Skaterbahn einen Mülleimer in Brand gesetzt.

Symbolfoto - Jugendliche haben in Eisleben an der Skaterbahn einen Mülleimer in Brand gesetzt.

Eisleben/MZ. - Am Montagnachmittag haben Zeugen beobachtet, wie zwei noch unbekannte Jugendliche einen steinernen Müllbehälter an der Skaterbahn am Wiesenweg in Eisleben in Brand gesetzt haben. Anschließend flüchteten die Täter mit Fahrrädern. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand laut Polizei rund 100 Euro Sachschaden.