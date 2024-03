Schulsport wird auf dem Sportplatz in der Querfurter Straße in Eisleben schon lange nicht mehr betrieben. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Das könnte sich in der Zukunft ändern.

Eisleben/MZ/bth. - Der Beschluss, den die Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz in den Jugendkreistag einbrachten, wird sich nicht nur auf die Berufsschüler, sondern auch auf die Schüler der Eisleber Levanaschule auswirken. Er betrifft den Sportplatz auf dem Campus in der Querfurter Straße in Eisleben.

Den Namen Sportplatz verdient er aber, nach den Ausführungen der Berufsschüler zu urteilen, schon seit 2008 nicht mehr. Mit Fotos belegten sie, dass die Weitsprunganlage nur noch andeutungsweise zu erkennen ist und man über Stock und Stein laufen muss.

Campus inklusive Sportplatz soll verschönert werden

Auch von der einstigen Kugelstoßanlage ist nur noch ein Betonfleck übrig. Schulsport wird dort schon lange nicht mehr betrieben. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Beide Schulen bleiben nun ausschließlich in der Turnhalle. Vielleicht ist das bald nicht mehr nötig. Mit dem Beschluss im Jugendkreistag wurde der Weg frei gemacht, dass mit den Planungen für eine neue Sportstätte im Freien begonnen wird.

Der gesamte Campus in der Querfurter Straße in Eisleben soll in nächster Zeit saniert und verschönert werden. Das erklärte Bauamtsleiter Sven Jürgens den Jugendlichen. Insbesondere gehe es hierbei um die Freiflächengestaltung und die Sanierung des Speisesaals. In dieses große Projekt könne aber auch die Planung der neuen Sportstätte mit einfließen.

Ein wenig werden sich die Berufsschüler und die Levanaschüler gedulden müssen, aber die moderne Tartanbahn, eine Weitsprunganlage und neue Fußballtore auf einem dann ebenen Gelände sind nun schon viel näher gerückt als noch vor dem Jugendkreistag.