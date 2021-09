Bad Dürrenberg/Osterhausen/ MZ -Kommissar Zufall half in dem Fall der bestohlenen Osterhäuser Feuerwehr kräftig mit: Nachdem die Feuerwehrleute bereits am Mittwoch ihren Anhänger aus einem Diebeslager in Bad Dürrenberg wieder abholen konnten, hat sich nun auch die Hüpfburg, die sich auf dem Anhänger befunden hatte, wieder angefunden.

„Ein Jäger aus Farnstädt hat sie auf seiner Runde auf einem Feldweg bei Rothenschirmbach entdeckt und die Polizei informiert“, freute sich Feuerwehrchef Peter Götte. Der Jäger hatte seinen Fund zuerst für eine achtlos weggeworfene Plane gehalten, war aber durch den Zeitungsbeitrag auch sensibilisiert und schlussfolgerte, dass es auch die verschwundene Hüpfburg sein könnte. „Ob die Diebe wohl einfach einen leeren Anhänger brauchten, um Möbel abzufahren, die sie von einem Anhänger in Rothenschirmbach gestohlen haben?“, überlegt der Feuerwehrchef.

Ob der Diebstahl des Anhängers und der Möbeldiebstahl vom Lkw, beide Fälle wurden der Polizei am Montag angezeigt, tatsächlich miteinander in Verbindung stehen, werde sich erst bei den weiteren Ermittlungen herausstellen, war von Polizeisprecherin Steffi Schwan vom Eisleber Revier zu erfahren. Fakt ist, dass die Polizei auf das Diebesgutlager in Bad Dürrenberg zufällig aufmerksam wurde. Die Polizei des Burgenlandkreises ermittelte in einer ganz anderen Sache gegen den 36-jährigen, der Polizei bereits bekannten Bad Dürrenberger.

Die Polizisten aus dem Saalekreis seien bei der Hausdurchsuchung zunächst auf den Anhänger aufmerksam geworden, der sich durch das Kennzeichen zweifelsfrei der Osterhäuser Feuerwehr zuordnen ließ. „Es wurden auch nagelneue Möbel auf dem Grundstück gefunden“, so Schwan. Ob die nun aber von dem Anhänger stammen, der auf dem Rothenschirmbacher Gewerbegebiet abgestellt war und aufgebrochen wurde, könne man so noch nicht sagen. „Möbel haben nun mal kein Kennzeichen oder Identifikationsnummern.“

„Das muss jetzt aber die Ermittlung zeigen“, so Schwan, die sich aber sehr über den Fahndungserfolg freute. Auf dem Grundstück in Bad Dürrenberg seien auch noch einige Baumaschinen und Baumaterialien gefunden worden, die wahrscheinlich ebenfalls gestohlen wurden. Außerdem stießen die Beamten in einem Objekt auf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie Materialien, die darauf hinweisen, dass diese verpackt und verkauft werden sollten.