Michael und Petra Rzeznizak übergeben ihr Bestattungsunternehmen in Röblingen an Ines Hanschke. Welche Pläne die neue Besitzerin hat.

In Röblingen geht eine Ära zu Ende - Bestattungsunternehmen Rzeznizak geht in neue Hände

Ines Hanschke hat das Familienunternehmen „Bestattungshaus Rzeznizak“ von Michael Rzeznizak in Röblingen am 1. Februar offiziell übernommen.

Röblingen/MZ. - Jetzt ist es amtlich und besiegelt: Das „Bestattungshaus Rzeznizak“ von Röblingen am See hat in Ines Hanschke eine neue Besitzerin. Somit geht eine Ära zu Ende, die über zwei Generationen dauerte und in der sich Michael und Petra Rzeznizak einen Namen in der Region gemacht haben.