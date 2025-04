In den Freibädern des Mansfelder Landes steht die Saison bevor: Wie sich die Eintrittspreise entwickeln

Bald öffnet auch wieder das Freibad in Augsdorf.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Die Türen der Freibäder im Mansfelder Land sind für Besucher noch fest verschlossen. Hinter den Kulissen passiert jedoch schon einiges für den Start in eine hoffentlich sonnige Saison. Die MZ gibt in loser Reihenfolge einen Überblick, wie in diesen Tagen und Wochen die Vorbereitungen laufen.