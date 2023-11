Ein anderer Blick auf Eisleben Improvisationstheaterfestival „Impronale“ gastiert am 2. Dezember im Theater

Im vergangenen Jahr ist das Festival erstmals mit dem neuen Improvisationsformat „Labor“ an den Start gegangen, und zwar nicht nur in Halle, sondern auch in Wolfen und Zeitz. Am 2. Dezember dürfen sich die Besucher des Eisleber Theaters von dem Ensemble überraschen lassen.