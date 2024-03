Im Interview: Worüber sich Klostermansfelds Bürgermeister in seiner Gemeinde am meisten ärgert

Der Fußweg am Dorfgemeinschaftshaus in Klostermansfeld ist im Zuge der Arbeiten verbreitert worden.

Klostermansfeld/MZ. - Die Feierlichkeiten zum 1.050-jährigen Bestehen von Klostermansfeld wurden wegen der umfangreichen Bauarbeiten in der Chausseestraße vom vergangenen Jahr in dieses Jahr verschoben. Der Hintergrund: Das Fest soll im und am Dorfgemeinschaftshaus stattfinden, das direkt an dieser Straße liegt. Höchste Zeit bei Bürgermeister Frank Ochsner (parteilos) nachzufragen, ob alles wie geplant verläuft. Das Gespräch führte Daniela Kainz.