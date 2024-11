Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Im dritten Wettbewerbsjahr von Revierpionier können Bürger erneut zeigen, wie sie ihre Region zukunftsfähig gestalten wollen. Das Projektteam lädt alle Bürger, Vereine, gemeinnützige Institutionen sowie Schulen und Kitas aus den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und der Stadt Halle (Saale) ein, ihre kreativen Konzeptideen zur Gestaltung des Strukturwandels in der Region einzureichen. Dafür stehen Preisgelder von insgesamt einer Million Euro zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Kultusministeriums.

›› Einsendungen erfolgen bis zum 16. Januar 2025 über www.revierpionier.de. Fragen können über [email protected] oder unter 0341/60 01 62 70 gestellt werden.

Kreative Ideen beim Wettbewerb „Revierpionier“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betont: „Die Erfahrungen der Wettbewerbsjahre 2023 und 2024 haben gezeigt, dass die Menschen in den Landkreisen des Mitteldeutschen Reviers in Sachsen-Anhalt sehr kreative, vielfältige und nachhaltige Lösungen zur Gestaltung des Strukturwandels haben. Ich bin sehr gespannt auf viele weitere Zukunftsvisionen für unser Land.“ Die besten Projekte werden Ende März 2025 prämiert und je nach Umfang mit bis zu 21.000 Euro ausgezeichnet. Neu ist, dass die ausgezeichneten Projekte bis spätestens 30. November 2025 abgeschlossen sein müssen.

Der Wettbewerb ist in drei Kategorien unterteilt. In der Rubrik „Revier gestalten“ stehen Projekte im Mittelpunkt, die die Lebensqualität vor Ort verbessern, das Gemeinschaftsgefühl stärken und nachhaltige Lösungen fördern. Die Kategorie „Zukunft gestalten“ richtet sich an Kinder und Jugendliche. In der dritten Rubrik „Gründer gestalten“ wird nach innovativen Ansätzen für den Struktur- und Klimaschutz gesucht.

Um Interessierten bei der Ideenfindung und Umsetzung zu helfen, bietet das Projektteam Online-Informationsveranstaltungen am 18. und 26. November an. Diese finden von 18 bis 19.30 Uhr über Microsoft Teams statt. Anmeldungen sind bis einen Tag vorher über https://lsaurl.de/AnmeldungNachgefragt möglich.