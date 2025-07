Christin Schneider hat mitten in der Corona-Pandemie und als junge Mutter ihr Kosmetikstudio in Eisleben eröffnet. Jetzt kann sie fünfjähriges Jubiläum feiern.

Eisleben/MZ. - Einen ungünstigeren Startpunkt in die Selbstständigkeit kann man sich im Nachhinein kaum vorstellen. Am 1. August 2020, mitten in der Corona-Zeit, hat Christin Schneider (damals noch Thurig) ihr Geschäft „Das Kosmetikstudio“ in der Eisleber Rammtorstraße 47 eröffnet. Nicht nur wegen der pandemiebedingten Beschränkungen sei es eine „harte Zeit“ gewesen, sagt Schneider im Rückblick.