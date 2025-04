Eisleben/MZ/JM. - Der Förderverein Gertrudkirche - Nicolaiviertel in Eisleben kann auf eine Förderung aus dem Strukturwandelprogramm hoffen. Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau in der Stadtverwaltung, der MZ sagte, habe der Lenkungsbeirat für den Strukturwandel in Mansfeld-Südharz das Projekt als grundsätzlich förderungswürdig eingeschätzt. „Wir arbeiten jetzt an dem Antrag“, sagte Kassik.

