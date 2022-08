Hightech-Automat in Eisleber Glückauf-Apotheke

Was das Gerät kann und was der Effekt für die Mitarbeiter ist.

Steve Raudenkolb an dem Automaten, der künftig in der Glückauf-Apotheke die Lagerung und Verwaltung der Medikamente übernimmt.

Eisleben/MZ - Allein schon die Dimension ist beeindruckend: Bis unter die Decke reicht der Apparat, der seit dieser Woche in einem hinteren Raum der Glückauf-Apotheke in der Eisleber Schillerstraße steht. Und dort so maßgeschneidert eingepasst ist, dass die zur Verfügung stehende Fläche in dem Raum maximal ausgenutzt wird.