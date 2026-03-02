Geld für Kinderplanet Halle Hettstedter Karnevalsverein spendet 55.500 Euro für krebskranke Kinder - wie das Geld gesammelt wurde
Gänsenhaut und Tränen der Rührung: Die Hettstedter Karnevalsgesellschaft „Neudorfer Narren“ hat 55.500 Euro für krebskranke Kinder gesammelt. Wie man das schaffen konnte und was mit dem Geld nun möglich ist.
Aktualisiert: 02.03.2026, 15:54
Eisleben/MZ. - „Ich bin überwältigt und unsagbar dankbar, was die Gemeinschaft hier geschafft hat“, sagt Geschäftsführerin Sylvia Schmieder vom Kinderplanet Halle. „Ich bin zutiefst berührt, denn diese Hilfe ist so unendlich wichtig für die Kinder.“