Geld für Kinderplanet Halle Hettstedter Karnevalsverein spendet 55.500 Euro für krebskranke Kinder - wie das Geld gesammelt wurde

Gänsenhaut und Tränen der Rührung: Die Hettstedter Karnevalsgesellschaft „Neudorfer Narren“ hat 55.500 Euro für krebskranke Kinder gesammelt. Wie man das schaffen konnte und was mit dem Geld nun möglich ist.