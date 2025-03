Hettstedt/MZ. - Irene K. möchte am liebsten vor Scham im Erdboden versinken. Dass ausgerechnet sie als lebenserfahrene Frau auf so einen Betrüger reinfallen konnte. Sie schüttelt über sich selbst den Kopf. Die Mittfünfzigerin möchte unbedingt anonym bleiben, weder ihren Namen noch ihren Wohnort möchte sie preisgeben. Dennoch ist es ihr wichtig, dass die Öffentlichkeit erfährt, was ihr in den letzten Wochen zugestoßen ist. Irene K. ist Opfer eines sogenannten Romancescammers geworden. Heiratsschwindler hat man solche Leute früher mal genannt. Sie beginnt erst stockend zu erzählen, dann sprudelt es richtig aus ihr heraus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.