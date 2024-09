Heimatgeschichte: Münzgebäude in Eisleben sollte Sozialeinrichtung werden - Warum dies scheiterte

Verwaltungsgebäude in der Münzstraße, das 1853 auf den Grundmauern der Alten Münze entstand und bis 1913 vom Kreisgericht genutzt wurde.

Eisleben/MZ. - Im September des Jahres 1824 stand in Eisleben das ehemalige Münzgebäude zum Verkauf, also der Vorgängerbau jenes Hauses in der Münzstraße, das heute noch allgemein als Alte Münze bekannt ist und einige Ämter der Stadtverwaltung beherbergt. Seinerzeit gehörte das Anwesen den Erben einer Frau Oberbergrat Storch, die es für 2.500 Taler zu veräußern gedachten.