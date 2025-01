Am Plan 16 in Eisleben, wo Jörg Heide jetzt nach mehr als 30 Jahren sein Geschäft schließt, ist der Heimatforscher Peter Lindner aufgewachsen. Seine Großmutter betrieb hier einen Lebensmittelladen.

Haus am Plan in Eisleben hat eine bewegte Geschichte

Geschäftsschließung in Eisleben

Jörg Heide hat seit 1991 sein Geschäft am Plan 16 in Eisleben betrieben.

Eisleben/MZ. - Die Nachricht, dass Jörg Heide nach mehr als 30 Jahren sein Fachgeschäft für Haushaltwaren und Tee am Plan 16 in Eisleben schließt, hat bei Peter Lindner persönliche Erinnerungen wachgerufen. Denn Lindner (88), der seit vielen Jahren als Heimatforscher, Sammler und Autor aktiv ist, ist in dem Haus aufgewachsen.