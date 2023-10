Ein schauriges Erlebnis möchte die Wipperliese ihren Fahrgästen rund um Halloween bieten. Was für Interessenten unbedingt zu beachten ist.

Klostermansfeld/MZ - Passend zu Halloween geht die Wipperliese am 30. Oktober auf Gruselfahrt. Ziel ist der Wipperia Funpark in Wippra. Die Cargo Logistik Rail Service GmbH hat für dieses Ereignis extra einen Sonderfahrplan erstellt. Start ist ab 15.29 Uhr in Klostermansfeld.