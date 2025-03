Der bekannte Linken-Politiker Gregor Gysi war am Donnerstag Gast im Landkreis Mansfeld-Südharz. Gysi kam auf Einladung des Rotary-Clubs Sangerhausen und des Unternehmerverbands MSH zu einer Gesprächsrunde ins Kloster Helfta. Hier können Sie den Talk noch einmal in der Wiederholung sehen.

Gregor Gysi zu Gast im Kloster Helfta: Das komplette Gespräch in der Wiederholung

Gregor Gysi ist einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Am 27. März war er zu Gast bei der Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs Sangerhausen im Kloster Helfta.

Helfta/MZ. - Er ist nach wie vor einer der populärsten Politiker des ganzen Landes und selbst seine politischen Gegner zollen ihm mitunter Respekt: Gregor Gysi.

Gregor Gysi im Kloster Helfta: Gespräch als Wiederholung

Am Donnerstag war Gysi bei der Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs Sangerhausen im Kloster Helfta zu Gast. Ab 19 Uhr unterhielt er sich mit Moderator Steffen Ritter über Politisches und Persönliches.

Hier können Sie das Gespräch noch einmal sehen - und auch auf dem Facebook-Kanal der MZ.

Unterstützt wird die Online-Offline-Reihe des Rotary-Clubs, die Sangerhausen und den Landkreis Mansfeld-Südharz überregional bekannter machen soll, auch von der Mitteldeutschen Zeitung.

Linken-Politiker Gregor Gysi Teil der Aktion „Silberlocke“

Vor einem Monat hat der 77-jährige Gregor Gysi gar vielleicht einen der größten politischen Erfolge seiner langen Karriere verzeichnen können. Denn war seine Linke noch vor Monaten totgesagt, so holte die Partei bei der Bundestagswahl überraschend 8,8 Prozent und zog in den Bundestag ein.

Gysi selbst siegte mit 41,8 Prozent in seinem Wahlkreis in Berlin-Treptow-Köpenick und wird nun ebenfalls dem höchsten politischen Gremium Deutschlands angehören, so wie von 1990 bis 2021 fast durchgehend.

Besondere Aufmerksamkeit zog die Aktion „Silberlocke“ auf sich, bei der Gysi zusammen mit Bodo Ramelow (ehemaliger Ministerpräsident Thüringens) und Dietmar Bartsch versuchte, das Ruder der Linken herumzureißen, indem man drei Direktmandate holen wollte und dadurch auch unabhängig von der Fünf-Prozent-Hürde in den Bundestag einzuziehen.