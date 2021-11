Gratis-Wlan fürs Kloster in Helfta geplant

Eisleben/MZ - Internetzugang für alle: Auf der Klosteranlage in Helfta soll es künftig kostenloses, öffentliches Wlan geben. Die Tiefbauarbeiten für den Anschluss des Standortes an das Glasfasernetz laufen seit Anfang November. Das Vorhaben ist Teil des Projektes „Öffentliches Wlan“ der Stadtwerke Eisleben mit Unterstützung der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG). Förderung kommt zudem vom Land Sachsen-Anhalt. „Gerade im Bereich Tourismus spielen kostenfreie Wlan-Hotspots eine wichtige Rolle, um die Aufenthaltsqualität für Besucher noch zu steigern“, sagte SMG-Geschäftsführerin Diana zur Horst-Schuster.

Die Erschließung des Klosters Helfta soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung. Im Rahmen des Projektes sollen derweil noch weitere Standorte mit drahtlosem Internet versorgt werden: So soll das öffentliche Wlan künftig auch auf das Theater Eisleben, den Klosterplatz und das Wiesengelände ausgeweitet werden. „Wir sind sicher, auch durch die Umsetzung des aktuellen Projektes die Attraktivität für die Lutherstadt Eisleben als Tourismusstandort weiter zu steigern und damit einen zusätzlichen Beitrag zur Digitalisierung in unserer Stadt zu leisten“, so Ronny Strebe, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Unabhängig vom aktuellen Projekt „Öffentliches Wlan“ betreiben die Stadtwerke seit dem Jahr 2017 bereits an mehreren Orten das sogenannte „Luther-Wlan“.