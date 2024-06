Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Das Eisleber Recyclingunternehmen Eurecum GmbH & Co. KG will in den nächsten Jahren weiter wachsen. Geplant seien Investitionen von drei bis vier Millionen Euro in neue Maschinen und Anlagen, wie Geschäftsführer Alexander von Neuhoff bei einem Besuch von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sagte.