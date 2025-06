Blick auf den üppigen Staudengarten der Familie Walther in Volkmaritz, die sich damit an der Aktion "Wir gärtnern" beteiligt. Die MZ-Sommerserie „Wir gärtnern“ steht unter dem Motto „Unser Garten – bunt und lecker“. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, dann rufen Sie uns an (03475/61 46 10) oder schreiben uns eine E-Mail an [email protected]