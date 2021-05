Für die Bewahrung des Geschaffenen

Helbra - - Viel hat der Förderverein Schmid-Schacht Helbra in den zehn Jahren seines Bestehens erreicht: Stück für Stück wurden von den Mitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit die Ausstellungsräume des Vereinssitzes und das Außengelände am Ortsrand hergerichtet und gestaltet.

Schon von weitem erinnert der wiederaufgebaute Kupferschmelzofen an die Jahrhunderte alte Bergbau- und Hüttengeschichte in der Region. Vorsitzender Harald Henke und seine Mitstreiter haben jetzt vor allem einen Wunsch: Das Geschaffene zu bewahren.

Überwachungsanlage soll installiert werden

Die Fördermittel in Höhe von rund 16.000 Euro, die Landesentwicklungsminister Thomas Webel (CDU) am Mittwoch überbrachte, kommen da gerade zur rechten Zeit. Das Geld soll zum Teil für die Installation einer Brandschutz- und Überwachungsanlage verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen.

„Unsere Gebäude sind alles Fachwerkbauten, da kann schnell mal was passieren“, erklärt Henke. Die Mitglieder wollen nicht riskieren, dass ihr bisheriger Einsatz umsonst war. „Wir haben lange etwas aufgebaut, dass auch erhalten bleiben soll“, fügt der Vereinschef hinzu.

Für den Einsatz des restlichen Teils der Fördersumme gibt es auch konkrete Vorstellungen. Die Stützmauer am Fördermaschinen-Gebäude soll instand gesetzt werden. Auch aus Sicherheitsgründen. Das Mauerwerk ist an mehreren Stellen brüchig.

Bergmannsfigur wird komplettiert

„Es lassen sich einzelne Steine mit der Hand herausnehmen“, sagt Henke. Der marode Zustand, so die Befürchtungen, könnte dazu führen, dass Nässe eintrete und das Gebäude schließlich größeren Schaden nehme.

Die Installation der Brandschutzanlage und die Reparatur der Stützmauer sollen nach seinen Worten zeitnah im Sommer erfolgen. Den Eigenanteil für die Fördermaßnahme bringt der Verein durch Spenden und den Verkauf von Souvenirs auf.

Das sind bei weitem nicht alle Pläne, die die Vereinsmitglieder verfolgen. Ihre Bergmannsfigur, die sie vor kurzem aufgestellt haben, soll komplettiert werden. Nach Pfingsten bekommt sie ihre jetzt noch fehlende rechte Hand inklusive Bohrhammer.

Hilfe vom Burgenbauer

Die Einzelstücke sind bereits vorhanden und müssen nur noch zusammengefügt werden. Gerbstedts Burgen- und Modellbauer Günther Beinert fertigte die Teile an. „Wir sind froh, dass er uns so schnell geholfen hat“, sagt Henke.

Der einstige Märzkämpfer wird zum Bergmann umgearbeitet. (Foto: Schumann)

Die Figur, die einst Bestandteil eines Denkmals für die Märzkämpfer war, begrüßt jetzt fest verankert auf einer Freifläche zur Straßenseite die Besucher des Vereinsgeländes. Ihre Oberfläche aus Beton soll auch noch saniert werden, damit „sie die nächsten Jahre hält“.

Mit Blick auf den Schmelzofen sieht Henke eine weitere Aufgabe auf den Verein zukommen. Denn die Witterung hinterließ an einigen Teilen bereits ihre Spuren. Korrosionsschutz muss aufgetragen werden.

Verein hinterlässt Eindruck beim Minister

Dass sich die Mitglieder des Fördervereins nie lange an der Vorrede aufhalten, sondern Taten sprechen lassen, imponiert Minister Webel immer wieder aufs Neue. Schon mehrfach war er Gast auf dem Vereinsgelände und übergab Fördermittel, um das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen. Der gesamte Komplex rund um den Schacht werde seit Jahren kontinuierlich zu einem Objekt der Industriekultur umgestaltet, meinte er.

Insgesamt knapp 70.000 Euro flossen nach Angaben des Landes in den zurückliegenden Jahren in die Sanierung des historischen Gebäudebestandes, die Erweiterung der Ausstellungsfläche sowie in den Wiederaufbau des alten Kupferschmelzofens. (mz)