Feuerwehreinsatz in Volkmaritz

Bei Abrissarbeiten in einem Haus in Volkmaritz (Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land) stürzte am Donnerstagabend eine Zwischendecke ein. Dabei wurde eine Frau verletzt.

Volkmaritz/MZ. - Bei Abrissarbeiten in einem privaten Gebäude in Volkmaritz (Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land) stürzte am Donnerstagabend eine Zwischendecke ein. Dabei wurde eine Frau verletzt und teilweise verschüttet. Allein konnte sie sich nicht aus der bedrohlichen Lage befreien. 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr von einer Helferin alarmiert.

Die verletzte Frau befand sich in einem der oberen Geschosse des Hauses, in dem die Zwischendecke eingestürzt war, schilderte der Dederstedter Ortswehrleiter Torsten Güttler die Lage vor Ort. Die Frau hatte offenbar einen Schutzengel, denn sie wurde von den Trümmerteilen lediglich am Bein getroffen und nicht schlimmer verletzt. Allerdings war sie durch die Trümmerteile auch eingeklemmt worden.

Vor Ort entschieden die Feuerwehrleute, dass es für die Verunglückte mit weniger Schmerzen verbunden sein würde, wenn sie mittels Drehleiter und von oben aus dem Gebäude befreit werden würde. Deshalb wurde auch die Feuerwehr Helfta mit der Drehleiter in Volkmaritz zur Unterstützung angefordert und mittels Trage über das ohnehin offene Dach aus dem Gebäude gehoben.

Die verletzte Frau wurde schließlich mit dem Rettungswagen zur Behandlung nach Sangerhausen in die Klinik gebracht. Laut Einsatzleiter Güttler dauerte der Einsatz rund eine Stunde. Ebenfalls mit hinzugezogen wurden neben den Feuerwehrleuten aus Helfta auch die Feuerwehrleute aus Seeburg.