Benndorf. - Seit Montag, 21. April, wird die 36-jährige Sandra K. aus Benndorf (Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt) vermisst, teilt die Polizei mit.

Die bisherige Suche im Umland, unter anderem in Benndorf, Helbra und Hettstedt, führte bisher nicht zum Erfolg. Eine Nachfrage in den städtischen Krankenhäusern hat laut Polizei ebenfalls nichts ergeben. Der öffentliche Nahverkehr wurde über die Fahndung informiert, so die Polizei weiter.

Bei der Suche nach der Frau sind ein Mantrailer-Hund sowie eine wärmebildfähige Drohne im Einsatz.

Wer hat die 36-jährige Sandra K. aus Benndorf gesehen? (Foto: Polizei)

Sandra K. wird als dünn beschrieben. Sie hat braune, schulterlange Haare. Bis auf ihre schwarzen Nike-Schuhe ist ihre Bekleidung unbekannt. Sie war in Begleitung einer Französischen Bulldogge unterwegs.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und ist auf alle Hinweise angewiesen.

Falls jemand Informationen zum Aufenthaltsort von Sandra K. hat oder sie gesehen hat, sollte er sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 03475/670293 melden.