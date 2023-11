VB Mansfelder Grund-Helbra hat schnell gehandelt Fördermittel für die Wärmeplanung - Warum die AfD das Vorgehen der Gemeinde kritisiert

Die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hatte danach als eine der ersten Kommunen in Sachsen-Anhalt einen Förderbescheid zur Wärmeplanung erhalten. Sie ist wichtige Voraussetzung für künftiges klimafreundliches Heizen in der Kommune. Was die AfD daran bemängelt.