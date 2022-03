Feuerwehreinsatz in Eisleben: Pkw eines Gebrauchtwagenhandels geraten in Brand

Eisleben/MZ - In der Nacht zu Dienstag ist in Eisleben im Bereich eines Gebrauchtwagenhandels ein Pkw in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Helfta war mit drei Einsatzfahrzeugen in der Querfurter Straße vor Ort, wobei das Fahrzeug bereits in Gänze brannte.

Durch schnelles Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umstehenden Fahrzeuge verhindern, teilt Christopher Lohmann, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Helfta, mit. Das Fahrzeug diente ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge einem 37-Jährigen als Übernachtungsmöglichkeit.

Der Mann wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, heißt es weiter