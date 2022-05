Feuerwehr rückt zu Unfällen in Eisleben aus

Eisleben - Zu gleich zwei Unfällen mit verletzten Personen ist die Feuerwehr am Samstag ausgerückt. Der erste Vorfall ereignete sich um 11.45 Uhr in der Querfurter Straße in Eisleben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Vorfahrt nicht beachtet, was zum Zusammenstoß der beiden Autos führte. Die Fahrer wurden dabei verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.