Feuerwehr muss zu Grünflächenbrand am Süßen See ausrücken

Zwischen Wormsleben und Seeburg ist eine Wiese in Brand geraten. 24 Feuerwehrleuten waren im Einsatz

Im Bereich Nordhang Süßer See ist eine Grünfläche in Brandgeraten

Seeburg/MZ - Die Feuerwehren aus Röblingen, Helfta und Erdeborn/Hornburg sind am Sonntagabend zu einem Grünflächenbrand im Bereich Nordhang Süßer See zwischen Wormsleben und Seeburg gerufen wurden. Dort stand eine 1.200 Quadratmeter große Wiese mit Baumbestand und Buschwerk in Flammen. Insgesamt kamen sieben Fahrzeuge und 24 Feuerwehrleute zum Einsatz. Diese konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude, welches auf dem Grundstück steht, verhindern.