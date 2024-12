100 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend im Einsatz, um das unbewohnte, brennende Haus in Wolferode zu löschen und weitere Wohnhäuser vor den Flammen zu bewahren.

In Wolferode hat ein Wohnhaus gebrannt.

Wolferode. - Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochabend im Eisleber Ortsteil Wolferode ein unbewohntes Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde laut Polizeiangaben um 18.24 Uhr gemeldet. Aus dem Dach des Hauses schlugen bereits die Flammen, als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen.