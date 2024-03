Nach dem Auftakt gegen in Klostermansfeld die Planungen für den Festumzug und die Festschrift weiter.

Feier zum 1.050-jährigen Bestehen: Festjahr in Klostermansfeld startet

Ein Monatskalender mit den Terminen ging an alle Haushalte.

Klostermansfeld/MZ. - Mit einer ersten öffentlichen Veranstaltung ist die Gemeinde Klostermansfeld in ihr Jubiläumsjahr anlässlich ihres 1.050-jährigen Bestehens gestartet. Der Schützenverein lud nach Informationen von Bürgermeister Frank Ochsner am Wochenende zum Majestäten-Ball ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

„Viele Veranstaltungen werden über das Jahr verteilt folgen“, kündigte er an. 15.000 Euro hat die Kommune für das Festjahr eingeplant. Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll die Festwoche vom 10. bis 16. Juni werden.

Das Festkomitee arbeitet derzeit in mehreren Arbeitsgruppen auf Hochtouren. Die Mitglieder organisieren einen Festumzug und stellen eine Festschrift zusammen. Auf viel Resonanz stieß Ochsner zufolge ein Spendenaufruf an große Firmen. Aktuell seien 8.000 Euro zusammengekommen. Mit diesen Mitteln soll zum Teil die Festschrift finanziert werden.

Partyband „Atemlos“ tritt auf

Der Bürgermeister hofft, dass Einwohner der Gemeinde und alteingesessene Unternehmen mit inhaltlichen Beiträgen zur Festschrift beitragen. Manche Unternehmen existierten bereits in der dritten oder vierten Generation. „Wir wollen aus dem Leben der Gemeinde berichten und damit den Generationen nach uns etwas hinterlassen“, so Ochsner.

Die Veranstalter möchen mit ihren Angeboten in der Festwoche alle Generationen ansprechen. Die Partyband „Atemlos“ konnte beispielsweise gewonnen werden. Ein Kinderfest, Kino und eine Schlagernacht stehen auf dem Programm. Alle Termine des Jubiläumsjahres sind in einem Monatskalender zusammengefasst, der an die Haushalte verteilt wurde.