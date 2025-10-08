weather spruehregen
  4. Neue Schulchronik aus Eisleben: Fast 480 Jahre Bildung: Wie das Martin-Luther-Gymnasium Eisleben Geschichte schreibt

Nach drei Jahren intensiver Recherche- und Schreibarbeit ist sie endlich fertig: die neue Schulchronik des Martin-Luther-Gymnasiums.

Von Anne Holzki Aktualisiert: 08.10.2025, 08:21
Rüdiger Schülbe liest aus den Momenten der Schulgeschichte vor.
Eisleben/MZ. - Der Geruch von alten Büchern, vergilbte Pergamente, handschriftliche Briefe aus einer anderen Zeit – und mittendrin ein Mann mit Lupe und Notizblock: Rüdiger Schülbe. Drei Jahre lang hat der ehemalige Physiklehrer des Martin-Luther-Gymnasiums Eisleben in Archiven gegraben, Dokumente entziffert, Geschichten gesammelt.