Fast 400 Zuschauer beim Kreisderby zwischen Lüttchendorf und Arnstedt

Lüttchendorf/MZ - Wenn es in der Fußball-Landesliga, wie in anderen Sportarten üblich, so etwas wie den „Man of the Match“, also den herausragenden Akteur eines Spieles, geben würde, wäre den Juroren am Freitagabend die Auswahl nach der Partie zwischen Eintracht Lüttchendorf und Edelweiß Arnstedt ziemlich leicht gefallen. Da es eine derartige Auszeichnung aber nicht gibt, bleibt dem alles überragenden Gäste-Keeper Robby Richter nur das allgegenwärtige Lob.