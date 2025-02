Vorsicht vor Trickbetrügern am Telefon.

Seegebiet Mansfelder Land/MZ. - Eine 84-jährige Frau erhielt am Samstagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie eine von insgesamt 17 Personen in ihrer Straße sei, die Opfer eines unmittelbar bevorstehenden Raubdelikts werden könnte.

Die Frau wurde von dem Anrufer so unter Druck gesetzt, dass sie schließlich Bargeld und Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich in einem Topf vor der Haustür abstellte. Wenig später wurde der Betrug bemerk. Das Geld und der Schmuck waren da allerdings bereits weg. Bei einer weiteren Frau in der Ortschaft ging ebenfalls ein derartiger Anruf ein. Sie erkannte den Betrug und beendete das Telefonat, weshalb sie nicht zu Schaden kam.

Die Polizei rät: Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt! Suchen Sie diese Telefonnummer selbst raus! Sie können dafür den Polizeinotruf 110 wählen! Nutzen Sie dann aber zu der 110 keine zusätzlichen Zahlenkombinationen! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Legen Sie einfach auf! Klären Sie ältere Menschen über die derzeit im Umlauf befindlichen Betrugsmaschen auf!