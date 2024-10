Benndorf/MZ. - Erst abgesagt und jetzt doch wieder auf dem Terminplan: Das traditionelle Erntedankfest auf dem Hof der Gewerke in Benndorf findet wie ursprünglich vorgesehen am Sonnabend, 12. Oktober, statt. „Wir veranstalten einen kleinen Hofmarkt in der Zeit von 15 bis 19 Uhr“, kündigt Gerhard Blume, Vorsitzender des Heimatvereines, an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.