Pläne für Solarparks in Polleben und Osterhausen liegen aus - Was man wissen muss

Die Bürger können sich in Eisleben über die geplanten Photovoltaikanlagen in Polleben und Osterhausen informieren. Wie groß die genutzten Flächen sein sollen.

Symbolfoto - Photovoltaikanlagen sollen in Osterhausen und Polleben errichtet werden.

Eisleben/MZ - Noch bis zum 31. Januar können sich Interessenten über zwei geplante Photovoltaikanlagen in der Lutherstadt Eisleben informieren: den Solarpark Polleben und eine Solaranlage in Osterhausen. Die Bebauungspläne liegen im Fachbereich 3 (Kommunalentwicklung/Bau) in der Klosterstraße 23 öffentlich aus.