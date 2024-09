Der Start des 503. Eisleber Wiesenmarktes steht bevor. Bis zuletzt wird am Aufbau der Fahrgeschäfte gearbeitet. Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, haben rund 100 Einsatzkräfte eine Übung auf dem Wiesengelände absolviert.

Volksfest in Mitteldeutschland

Eisleben/MZ. - „Es wird sehr eng“, sagt Alexander Goetzke. Der Münchner Schausteller ist mit seinem zehnköpfigen Team und zehn Lkw-Ladungen am Donnerstagmorgen in Eisleben angekommen. Seitdem läuft der Aufbau des „Fortress Towers“, eines 80 Meter hohen Freifallturms. Dass der Zeitplan knapp bemessen ist, liegt daran, dass Goetzke mit dem „Fortress Tower“ bis Dienstag noch in Bonn gestanden hat.