Eisleber wollte Alkohol im Wert von 480 Euro stehlen

Eisleben

Der Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Lutherstadt Eisleben ist einem Ladendieb auf die Schliche gekommen. Der vermeintliche Täter hatte zunächst einige Flaschen hochwertigen Alkohol in seinen Rucksack gepackt. Dieser war - so stellte sich später heraus - so präpariert, dass eine Auslösung des Diebstahlalarms verhindert wurde. Das half dem Täter aber am Ende nicht viel. Denn, so die Polizei, der Ladendetektiv erkannte den Täter wieder, da dieser bereits in der Vergangenheit gestohlen hatte. Diesmal handelte es sich übrigens um Alkohol im Wert von etwas 480 Euro. Im Zuge der Ermittlungen konnten dem Mann zwei weitere Diebstahlshandlungen im Stadtgebiet Eisleben zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. (mz)