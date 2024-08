Seit 2017 werden an den Hauptzufahrten, wie hier am Plan, Betonsperren aufgebaut. Nach dem Nesserangriff in Solingen wird das Sicherheitskonzept für den Eisleber Wiesenmarkt überarbeitet.

Eisleben/MZ. - Werden die Sicherheitsmaßnahmen auf dem Eisleber Wiesenmarkt nach dem Messeranschlag in Solingen verschärft? In der nordrhein-westfälischen Stadt hatte der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, am vergangenen Freitag auf dem Stadtfest drei Menschen erstochen acht weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte danach die Tat für sich.