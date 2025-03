Eisleben/MZ. - Es sind zwar noch 190 Tage bis zum 504. Eisleber Wiesenmarkt. Doch die Planungen für das größte Volksfest in Mitteldeutschland sind bereits in vollem Gang. Das betrifft insbesondere auch den Festumzug zur Eröffnung, der in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläums 825 Jahre Mansfelder Bergbau steht. In Anlehnung an die Arbeit der Bergleute hat die Stadt den Wiesenumzug unter das Motto „Wir holen nur das Beste raus!“ gestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.