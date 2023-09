Größtes Volksfest in Mitteldeutschland Eisleber Wiese 2023: Festzelt am Samstag schon ausgebucht

Auf dem Wiesengelände in Eisleben ist der Aufbau zur Eisleber Wiese in vollem Gange. Wie die Schausteller auf die bisherige Saison blicken und was die aktuellen Herausforderungen sind.