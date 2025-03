Cornelia Warnicke eröffnet am Samstag in der Markthalle im Eisleber Katharinenstift ihre erste größere Ausstellung.

Ausstellung in der Markthalle Eisleben

Cornelia Warnicke malt gern Meeres- und Strandlandschaften in Aquarell.

Eisleben/MZ. - „Es ist ein schönes Gefühl“, sagt Cornelia Warnicke, „ich freue mich sehr.“ Die Eisleber Theatermalerin bereitet gerade in der Markthalle im Katharinenstift, Sangerhäuser Straße 12/13, ihre erste größere Ausstellung vor. Unter dem Titel „Einfach nur Meer… vielleicht auch mehr“ zeigt sie circa 80 Gemälde. „Ich war selbst erstaunt, dass es so viele sind“, sagt Warnicke. Eröffnet wird die Ausstellung am kommenden Samstag, 15. März, 15 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgen ihre Tochter Klara Kretschmar (Gesang) und Theaterkollege Christian Faust (Flügel).