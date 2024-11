Das Warten auf das Weihnachtsfest verkürzen sich große und kleine Leute mit dem Öffnen von 24 geheimnisvollen Türchen in Adventskalendern. Was sich die Einwohner in Mansfeld-Südharz einfallen lassen.

Eisleben/Wippra/MZ. - Seit Wochen stehen sie bereits in den Geschäften und Supermärkten: Adventskalender in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Oftmals sind sie mit Schokolade oder anderen Naschereien gefüllt. Es gibt sie aber auch beispielsweise mit Bier oder Werkzeug. Und dann existieren vielerorts Initiativen, die ganz besondere Adventskalender auf die Beine stellen – besonders in kleinen Orten in MSH.