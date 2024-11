Der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt Eisleben öffnet gute zwei Wochen lang seine Pforten und kann täglich besucht werden. Natürlich findet auch das Highlight - der "Advent in Luthers Höfen" - in diesem Jahr wieder statt.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Eisleben und dem Advent in Luthers Höfen

Zwei stattliche Pyramiden zierten im vergangenen Jahr den Marktplatz in Eisleben.

Eisleben. - In Eisleben und Umgebung gibt es zur Adventszeit einige Veranstaltungen. Der Weihnachtsmarkt in der Lutherstadt beginnt am 7. Dezember und kann bis zum 22. Dezember täglich besucht werden.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Eisleben statt?

Eröffnung: 7. Dezember 2024 um 16.30 Uhr

um Ende: 22. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11 bis 20 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Eisleben statt?

Der Weihnachtsmarkt findet in Eisleben auf dem Marktplatz statt.

Programm und Angebote auf dem Eisleber Weihnachtsmarkt

Bevor der Weihnachtsmarkt in Eisleben am 7. Dezember 2024 um 16.30 Uhr mit dem Pyramidenschieben offiziell eröffnet wird, trifft sich die Jugendfeuerwehr um 16.15 Uhr zu einem Laternenumzug. Der Weihnachtsmann schaut auch vorbei.

Zum Auftakt der Bergparade am 12. Dezember 2024 spielt das Orchester der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz um 16 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes. 16.30 Uhr führt das Orchester die Parade an.

Am Sonntag, 15. Dezember, tritt Anna-Lena Eichenberg um 17 Uhr auf und singt bekannte deutsche Weihnachtslieder. Unter anderem sind Weihnachtslieder von Helene Fischer und Frank Schöbel dabei.

Zum Abschluss am 22. Dezember 2024 tritt die Musik-Gruppe „BeSt-Music“ um 17 Uhr auf. Sie wird mit dem Publikum Weihnachtslieder, aber auch Oldies, Ostrockhits und Charthits aus den 1980er und 1990er Jahren singen.

Advent in Luthers Höfen

Der „Advent in Luthers Höfen“ in Eisleben findet am Samstag, 14. Dezember 2024, statt. Von 12 bis 22 Uhr können sich die Besucher hier auf vielfältige kulturelle und kulinarische Angebote freuen.