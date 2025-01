Eisleben/MZ. - „Es ist ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen“, sagt Peggy Kramer, Vorsitzende des Städtischen Singvereins Eisleben. Der Chor startet nach dem Jahreswechsel jetzt wieder mit den Proben und erarbeitet ein neues Werk: die Deutsche Messe von Franz Schubert. Für Interessenten, die jederzeit willkommen sind, sei das eine gute Möglichkeit, um gleich von Anfang an dabei zu sein.

Benefizkonzert für das Annen-Hospiz in Eisleben im April

Dass das Stück von Schubert einen deutschen Text habe, sei schon mal ein Vorteil, so Kramer. „Und die Musik geht ins Ohr.“ Auch wer keine Chorerfahrung habe, könne sich da durchaus hineinfinden.

Aufgeführt werden soll das Werk im Benefizkonzert für das Annen-Hospiz am 26. April in der Eisleber St.-Petri-Pauli-Kirche. Der Singverein hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Kreismusikschule zum ersten Mal ein Benefizkonzert gestaltet, um das Hospiz in Eisleben zu unterstützen.

Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz: Rund 200 Besucherinnen und Besucher konnten begrüßt werden. Sie spendeten mehr als 1.000 Euro für das Anlegen eines Kräuter-Duft-Gartens am Hospiz.

Eisleber Singverein bereitet Muttertagskonzert in der Klosterkirche in Helfa vor

Die 2023 eröffnete stationäre Einrichtung in der Halleschen Straße, in der schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden, ist permanent auf Spenden angewiesen. Denn die Kranken- und Pflegekassen übernehmen die Kosten nur zu 95 Prozent.

Die restlichen fünf Prozent muss das Hospiz selbst über Zuwendungen aufbringen. Der Singverein sammelt aber nicht nur Spenden für das Hospiz, sondern singt dort auch regelmäßig für die Gäste.

Außer dem Benefizkonzert bereitet der Chor auch wieder das traditionelle Muttertagskonzert in der Klosterkirche Helfta vor. In der Adventszeit ist der Singverein erstmals über die Dörfer gezogen und hat Weihnachtskonzerte in drei Kirchen in der Umgebung gegeben.

„Das ist sehr gut angekommen“, sagt die Vorsitzende. Da in den kleinen Orten nicht so viel stattfinde wie in der Stadt, seien die Leute sehr dankbar gewesen. Aufgetreten ist der Singverein in Helbra, Siebigerode und Oberrißdorf.

Kantorin Ella Reiter leitet den Chor

Der Chor zählt aktuell 27 Sängerinnen und Sänger. Leiterin ist seit 2019 Ella Reiter. Sie stammt aus Sittichenbach, hat an der Kirchenmusik-Hochschule in Halle studiert und arbeitet als Kantorin im Evangelischen Kirchspiel Querfurt.

Gegründet wurde der Singverein 1996. Den Anstoß hatte Joachim Brust, ehemaliger Kapellmeister am Eisleber Theater, gegeben. Der Chor knüpfte an die Tradition des Städtischen Singvereins an, der 1881 von Ernst Lahse, Musiklehrer am Lehrerseminar, gegründet worden war. Nach 75 Jahren Existenz – mit den beiden überstandenen Weltkriegen – hatte sich der Singverein in den 1950er Jahren aufgelöst.

Der Städtische Singverein probt immer mittwochs von 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule „Geschwister Scholl“, Friedrich-Koenig-Straße 16.