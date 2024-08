Erdeborn hat den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024 in Mansfeld-Südharz gewonnen und kann sich neben Urkunden auch über Geld freuen. Auf Platz zwei landete Riestedt. Was am Ende des Ausschlag gab und wie es nun weitergeht.

Sangerhausen/MZ - Jubel in Erdeborn. Die Ortschaft im Seegebiet Mansfelder Land hat den Kreis-Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen. Dies wurde bei der Kreistagssitzung am Mittwoch in Sangerhausen bekanntgegeben. Damit nimmt Erdeborn am Landes-Wettbewerb 2025 teil und - im Erfolgsfall - am Bundesentscheid 2026. Zuletzt hatte der Sangerhäuser Ortsteil Wolfsberg 2023 dor teilnehmen können.

Anfang und Mitte Juli hatte eine Bewertungskomission die Bewerber besucht und nach verschiedenen Kriterien evaluiert. Wirtschaftsstruktur, Infrastruktur, soziale Fragen, Zusammenhalt oder auch kulturelle Angebote seien einige der Faktoren gewesen, sagte Landrat André Schröder (CDU) bei der Preisverleihung.

Platz zwei an Riestedt

„In Erdeborn hat vor allem das große Engagement der Bürger und der ausgeprägte Zusammenhalt beeindruckt“, sagte Schröder. Er erwähnte zudem die touristischen Ziele wie etwa die St. Bartholomäus-Kirche oder die Bockwindmühle. „Und bald dürfte auch das Abkochgebot für Trinkwasser aufgehoben werden“, sagte Schröder mit Blick auf die kürzlichen Probleme durch durch Bakterien verunreinigtes Wasser.

Gruppenbild aller Vertreter der Gemeinden bei "Unser Dorf hat Zukunft" in MSH im Jahr 2024 bei der Urkundenüberreichung im Kreistag am 28. August. Foto: Maik Schumann

Platz 2 geht in diesem Jahr an den Sangerhäuser Ortsteil Riestedt. Den dritten Platz teilen sich Beyernaumburg, Einzingen, Nienstedt, Polleben, Sandersleben, Sotterhausen und Wippra.

Erdeborn erhält 1.100 Euro

Vor den Kreistagsmitgliedern und den Gästen hob der Landrat die Vielfalt in allen Teilnehmerorten und das soziale Engagement der Dorfgemeinschaften, sowie das vielfach rege Vereinsleben und die unzähligen Aktivitäten hervor und dankte allen Teilnehmern für ihre Bereitschaft, sich dem Wettbewerb zu stellen.

Der Siegerort Erdeborn erhält als Prämie 300 Euro und einen Baum, Riestedt als Zweitplatzierter 200 Euro und alle weiteren Orte jeweils 100 Euro. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt den Dorfwettbewerb zusätzlich mit 800,00 Euro pro Teilnehmerort.