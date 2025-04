Landwirtschaft in Alarmbereitschaft: Der Dürremonitor zeigt extreme Trockenheit in Mansfeld-Südharz. Landwirte, Forstleute und Gärtner hoffen auf einen dringend benötigten Wetterumschwung.

Dürremonitor zeigt extreme Trockenheit in Mansfeld-Südharz

Eisleben/MZ - Landwirt Sven Krienitz aus Burgsdorf ist mittlerweile sehr besorgt, was das Wetter anbelangt. „Es müsste mal richtig ausgiebig regnen!“, seufzt er. Dabei ist der April doch eigentlich ein Garant für Regenfälle. Aber in diesem Jahr offenbar nicht. 60 Millimeter Niederschlag hat Krienitz’ Berufskollege Klaus Gremmes in diesem Jahr im Seegebiet Mansfelder Land registriert.